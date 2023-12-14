Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa Hari Ini: Tragedi Penembakan di Connecticut Tewaskan 26 Orang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |04:00 WIB
Peristiwa Hari Ini: Tragedi Penembakan di Connecticut Tewaskan 26 Orang
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah berlangsung pada 14 Desember. Salah satunya peristiwa Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa (LBB).

Selanjutnya ada juga tragedi penembakan mematikan di sebuah sekolah dasar di Connecticut, Amerika Serikat yang menewaskan 26 orang, termasuk 20 anak-anak.

Berikut beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi pada 14 Desember:

1. Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa - 1939

Perang Musim Dingin disebut Perang Soviet-Finlandia atau Perang Rusia-Finlandia adalah perang yang dimulai ketika Uni Soviet, yang dipimpin oleh Joseph Stalin, menyerang Finlandia pada tanggal 30 November 1939, tiga bulan setelah invasi Jerman ke Polandia yang memulai Perang Dunia II. Karena serangan ini dianggap ilegal, Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa Bangsa pada tanggal 14 Desember.

2. Lukisan Mona Lisa Dihargai 100 Juta Dolar AS - 1962

Mona Lisa adalah lukisan minyak di atas kayu poplar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan ini sering dianggap sebagai salah satu lukisan paling terkenal di dunia dan hanya sedikit karya seni lain yang menjadi pusat perhatian, studi, mitologi, dan parodi. Lukisan ini dimiliki oleh pemerintah Perancis dan dipamerkan di Musée du Louvre di Paris.

Lukisan setengah badan ini menggambarkan lukisan wanita yang tatapannya menuju pengunjung dengan ekspresi yang sering dideskripsikan sebagai enigmatik atau misterius.

3. Israel Merebut Dataran Tinggi Golan - 1981

Tadinya wilayah ini merupakan wilayah Suriah, namun Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari tangan Suriah pada tahun 1967 dalam Perang Enam Hari. Pada awal Perang Yom Kippur 1973, Suriah berhasil merebutnya kembali, namun serangan balik Israel berhasil mengusir Suriah dari sebagian besar Dataran Tinggi Golan. Di dataran tinggi ini terdapat pula bukit-bukit yang pada Perang Arab-Israel selalu diperebutkan, seperti Bukit Hermon dan Bukit Booster. Kedua bukit ini merupakan pusat pengamatan tentara Israel yang dikenal dengan "Mata Israel"

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/18/3110709/penembakan_massal-0jad_large.jpg
Penembakan Massal di Sekolah Swedia, 10 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/18/3100691/lokasi_penembakan_di_montenegro-7qfd_large.jpg
Penembakan Massal Terjadi di Restoran Montenegro, 10 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/18/3058830/penembakan_di_sekolah_georgia_as-CByx_large.jpg
Penembakan di Sekolah Georgia AS: 4 Orang Tewas, Sembilan Lainnya Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/18/3016602/penembakan-di-tengah-malam-tewaskan-1-orang-dan-24-terluka-pelaku-masih-buron-V1sBTOuvZI.jpg
Penembakan di Tengah Malam Tewaskan 1 Orang dan 24 Terluka, Pelaku Masih Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/18/2998689/penembakan-massal-di-memphis-tewaskan-setidaknya-2-orang-6-lainnya-luka-luka-4GnL8dcM2P.jpg
Penembakan Massal di Memphis Tewaskan Setidaknya 2 Orang, 6 Lainnya Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/18/2910027/buron-selama-3-hari-tersangka-penembakan-massal-as-ditemukan-tewas-tembak-diri-sendiri-sPgbBMRJcH.jpg
Buron Selama 3 Hari, Tersangka Penembakan Massal AS Ditemukan Tewas Tembak Diri Sendiri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement