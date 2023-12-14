Peristiwa Hari Ini: Tragedi Penembakan di Connecticut Tewaskan 26 Orang

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah berlangsung pada 14 Desember. Salah satunya peristiwa Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa (LBB).

Selanjutnya ada juga tragedi penembakan mematikan di sebuah sekolah dasar di Connecticut, Amerika Serikat yang menewaskan 26 orang, termasuk 20 anak-anak.

Berikut beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi pada 14 Desember:

1. Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa-Bangsa - 1939

Perang Musim Dingin disebut Perang Soviet-Finlandia atau Perang Rusia-Finlandia adalah perang yang dimulai ketika Uni Soviet, yang dipimpin oleh Joseph Stalin, menyerang Finlandia pada tanggal 30 November 1939, tiga bulan setelah invasi Jerman ke Polandia yang memulai Perang Dunia II. Karena serangan ini dianggap ilegal, Uni Soviet dikeluarkan dari Liga Bangsa Bangsa pada tanggal 14 Desember.

2. Lukisan Mona Lisa Dihargai 100 Juta Dolar AS - 1962

Mona Lisa adalah lukisan minyak di atas kayu poplar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci pada abad ke-16. Lukisan ini sering dianggap sebagai salah satu lukisan paling terkenal di dunia dan hanya sedikit karya seni lain yang menjadi pusat perhatian, studi, mitologi, dan parodi. Lukisan ini dimiliki oleh pemerintah Perancis dan dipamerkan di Musée du Louvre di Paris.

Lukisan setengah badan ini menggambarkan lukisan wanita yang tatapannya menuju pengunjung dengan ekspresi yang sering dideskripsikan sebagai enigmatik atau misterius.

3. Israel Merebut Dataran Tinggi Golan - 1981

Tadinya wilayah ini merupakan wilayah Suriah, namun Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari tangan Suriah pada tahun 1967 dalam Perang Enam Hari. Pada awal Perang Yom Kippur 1973, Suriah berhasil merebutnya kembali, namun serangan balik Israel berhasil mengusir Suriah dari sebagian besar Dataran Tinggi Golan. Di dataran tinggi ini terdapat pula bukit-bukit yang pada Perang Arab-Israel selalu diperebutkan, seperti Bukit Hermon dan Bukit Booster. Kedua bukit ini merupakan pusat pengamatan tentara Israel yang dikenal dengan "Mata Israel"