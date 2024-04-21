Penembakan Massal di Memphis Tewaskan Setidaknya 2 Orang, 6 Lainnya Luka-Luka

MEMPHIS - Setidaknya dua orang tewas dan enam lainnya terluka dalam penembakan di sebuah pesta blok di Memphis, Tennessee, pada Sabtu, (20/4/2024) menurut polisi.

“Selama penyelidikan lanjutan, kami mengetahui bahwa total ada 8 korban, dengan dua di antaranya meninggal di tempat kejadian,” kata polisi Memphis dalam pernyataan terbaru yang diposting di X, sebagaimana dilansir Reuters.

Polisi sebelumnya mengatakan ada 16 orang yang tertembak.

Salah satu korban luka masih dalam kondisi kritis, sementara satu orang telah dipulangkan dari perawatan, kata polisi.

“Ini adalah pesta blok yang dilakukan tanpa izin,” kata polisi. Pesta blok tersebut dihadiri sekira 200-300 orang.