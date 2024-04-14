Penembakan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Seorang Bodyguard Luka Parah

SEPANG - Upaya pembunuhan di Terminal 1 Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA 1), Malaysia pada Minggu, (14/4/2024). Insiden ini menyebabkan seorang pengawal pribadi atau bodyguard mengalami luka parah.

Kepala Polisi Selangor Komisaris Datuk Hussein Omar Khan, dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa penembakan terjadi pada 14 April sekira pukul 01.30 di dalam aula kedatangan KLIA 1.

“Saat kejadian, seorang pria melepaskan dua tembakan. Salah satu tembakan mengenai korban yang berprofesi sebagai pengawal pribadi,” ujarnya sebagaimana dilansir The Star.

“Tersangka kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian.

“Penyidikan lanjutan menunjukkan tersangka berniat menembak istrinya yang sedang menunggu kedatangan rombongan umrah,” tambahnya.

Korban mengalami luka parah akibat penembakan tersebut.

“Kejadian ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau kelompok teroris dan bermula dari masalah pribadi. Situasi di KLIA aman dan terkendali,” ujarnya.

(Rahman Asmardika)