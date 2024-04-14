Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Seorang Bodyguard Luka Parah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |09:13 WIB
Penembakan di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Seorang Bodyguard Luka Parah
Ilustrasi.
A
A
A

SEPANG - Upaya pembunuhan di Terminal 1 Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA 1), Malaysia pada Minggu, (14/4/2024). Insiden ini menyebabkan seorang pengawal pribadi atau bodyguard mengalami luka parah.

Kepala Polisi Selangor Komisaris Datuk Hussein Omar Khan, dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa penembakan terjadi pada 14 April sekira pukul 01.30 di dalam aula kedatangan KLIA 1.

“Saat kejadian, seorang pria melepaskan dua tembakan. Salah satu tembakan mengenai korban yang berprofesi sebagai pengawal pribadi,” ujarnya sebagaimana dilansir The Star.

“Tersangka kemudian melarikan diri dari lokasi kejadian.

“Penyidikan lanjutan menunjukkan tersangka berniat menembak istrinya yang sedang menunggu kedatangan rombongan umrah,” tambahnya. 

Korban mengalami luka parah akibat penembakan tersebut.

“Kejadian ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau kelompok teroris dan bermula dari masalah pribadi. Situasi di KLIA aman dan terkendali,” ujarnya.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/18/3162703/perempuan_simpanan-juD2_large.jpg
Duh, Perempuan Indonesia Jadi Simpanan Perwira Militer Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/18/3162682/kpk_malaysia-1BSz_large.jpg
Breaking News! 5 Perwira Militer Ditangkap Kasus Penyelundupan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160992/blok_ambalat-Bunf_large.jpg
Malaysia Gunakan Istilah Laut Sulawesi Bukan Blok Ambalat Tuai Sorotan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/18/3150355/letjen_lim-f13k_large.jpg
Pertama dalam Sejarah! Tentara Berdarah Tionghoa Naik Pangkat Jadi Letjen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/18/3127610/pipa_gas_petronas_terbakar-Di1u_large.jpg
Breaking News: Pipa Gas Petronas Terbakar, 33 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030446/kebocoran-gas-di-bandara-kuala-lumpur-39-orang-jatuh-sakit-iLDGug8k8r.jpg
Kebocoran Gas di Bandara Kuala Lumpur, 39 Orang Jatuh Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement