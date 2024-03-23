Beredar Foto Pelaku Penembakan Massal di Moskow Rusia, Diduga Akan Kabur ke Ukraina

MOSKOW - Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) telah menahan 11 tersangka teroris penembakan massal di gedung konser Crocus Crocus City Hall di luar Kota Moskow, Rusia. Empat pelaku di antaranya adalah pelaku langsung dari penembakan yang menewaskan 115 orang tersebut. Wajah mereka juga sudah beredar di media.

Selanjutnya, akan dilakukan investigasi mengembangkan penyelidikan untuk mencari kaki tangan lainnya. "Usai melakukan penyerangan pada Jumat malam, “para pelaku mencoba melarikan diri dengan mobil, melarikan diri menuju perbatasan Rusia-Ukraina,” kata FSB dikutip RIA-Novosti, Sabtu (23/23) .

FSB menambahkan penjahat bermaksud melintasi perbatasan Rusia-Ukraina dan memiliki kontak yang relevan dengan pihak Ukraina. “Keempat teroris” ditangkap di Wilayah Bryansk Rusia dalam waktu beberapa jam sebagai hasil dari tindakan yang terkoordinasi dengan baik oleh dinas keamanan dan polisi.

Para tahanan kini dipindahkan ke Moskow. Komite Investigasi Rusia mengkonfirmasi empat tersangka, yang “melakukan serangan teroris” di Balai Kota Crocus, ditahan di Wilayah Bryansk, “tidak jauh dari perbatasan dengan Ukraina.”

Balai Kota Crocus, di kota Krasnogorsk di pinggiran barat Moskow, diserang oleh orang-orang bersenjata pada Jumat malam. Peristiwa ini terjadi sebelum konser band rock Rusia Picnic, ketika venue yang diperkirakan berkapasitas 7.500 orang, hampir memenuhi kapasitasnya.

Para penyerang menembaki massa tanpa pandang bulu lalu membakar gedung. Mereka berhasil melarikan diri dari tempat kejadian dengan menggunakan mobil Renault Symbol/Clio putih, yang memicu perburuan besar-besaran.

Menurut Komite Investigasi Rusia, jumlah korban tewas dalam serangan itu setidaknya mencapai 115 orang. Kementerian Kesehatan Wilayah Moskow mengatakan sedikitnya 121 orang juga terluka, dan 107 orang memerlukan rawat inap.

(Maruf El Rumi)