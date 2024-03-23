Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mencekam, Ini Detik-Detik saat Penembakan di Gedung Konser Moskow Rusia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |09:00 WIB
Mencekam, Ini Detik-Detik saat Penembakan di Gedung Konser Moskow Rusia
Mencekam, ini detik-detik saat penembakan di gedung konser Moskow Rusia. (Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Peristiwa penyerangan terjadi di Gedung Konser Crocus, pinggiran barat Moskow, Rusia, pada Jumat (22/3/2024). Laporan terkini, setidaknya 60 orang tewas dan 145 orang terluka dalam kejadian ini.

Melansir Reuters, Sabtu (23/3/2024), dalam video terverifikasi menunjukkan orang-orang hendak duduk di aula lalu bergegas menuju pintu keluar ketika tembakan berulang kali bergema di tengah teriakan.

Video lain menunjukkan sejumlah pria menembaki sekelompok orang. Beberapa korban pun tergeletak bersimbah darah.

"Tiba-tiba ada ledakan di belakang kami, tembakan. Ada ledakan, saya tidak tahu apa," kata seorang saksi mata, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

"Kejadian terinjak-injak dimulai. Semua orang berlari ke eskalator," kata saksi mata.

"Semua orang berteriak; semua orang berlarian."

Sementara itu, Kelompok Negara Islam (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, kata kantor berita Amaq melalui Telegram.

Sebuah gambar buram yang diterbitkan beberapa media Rusia menunjukkan dua orang yang diduga penyerang berada di dalam mobil putih. Beberapa media Rusia melaporkan orang-orang bersenjata itu masih buron.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement