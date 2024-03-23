Mencekam, Ini Detik-Detik saat Penembakan di Gedung Konser Moskow Rusia

Mencekam, ini detik-detik saat penembakan di gedung konser Moskow Rusia. (Reuters)

MOSKOW - Peristiwa penyerangan terjadi di Gedung Konser Crocus, pinggiran barat Moskow, Rusia, pada Jumat (22/3/2024). Laporan terkini, setidaknya 60 orang tewas dan 145 orang terluka dalam kejadian ini.

Melansir Reuters, Sabtu (23/3/2024), dalam video terverifikasi menunjukkan orang-orang hendak duduk di aula lalu bergegas menuju pintu keluar ketika tembakan berulang kali bergema di tengah teriakan.

Video lain menunjukkan sejumlah pria menembaki sekelompok orang. Beberapa korban pun tergeletak bersimbah darah.

"Tiba-tiba ada ledakan di belakang kami, tembakan. Ada ledakan, saya tidak tahu apa," kata seorang saksi mata, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

"Kejadian terinjak-injak dimulai. Semua orang berlari ke eskalator," kata saksi mata.

"Semua orang berteriak; semua orang berlarian."

Sementara itu, Kelompok Negara Islam (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, kata kantor berita Amaq melalui Telegram.

Sebuah gambar buram yang diterbitkan beberapa media Rusia menunjukkan dua orang yang diduga penyerang berada di dalam mobil putih. Beberapa media Rusia melaporkan orang-orang bersenjata itu masih buron.