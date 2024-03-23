Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

ISIS Klaim Bertanggung Jawab atas Penembakan di Gedung Konser Moskow Rusia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |08:31 WIB
MOSKOW - Penembakan terjadi di gedung konser Crocus City, pinggiran Moskow, Rusia, pada Jumat (22/3/2024). Setidaknya 40 orang tewas dan lebih dari 145 orang terluka dalam peristiwa itu.

Melansir Reuters, Kelompok Negara Islam (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu, kata kantor berita Amaq melalui Telegram.

Sebuah gambar buram yang diterbitkan beberapa media Rusia menunjukkan dua orang yang diduga penyerang berada di dalam mobil putih. Beberapa media Rusia melaporkan orang-orang bersenjata itu masih buron.

ISIS mengatakan para militannya melakukan penyerangan di pinggiran Moskow.

"Membunuh dan melukai ratusan orang serta menyebabkan kerusakan besar di tempat itu sebelum mereka mundur ke pangkalan mereka dengan selamat."

Pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut. Serangan terhadap Balai Kota Crocus, sekitar 20 km (12 mil) dari Kremlin.

Peristiwa itu terjadi hanya dua minggu setelah kedutaan AS di Rusia memperingatkan bahwa “ekstremis” mempunyai rencana untuk melakukan serangan di Moskow.

