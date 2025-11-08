Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Ungkap Ribuan Warga dari 36 Negara Afrika Bertempur untuk Rusia

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 08 November 2025 |13:10 WIB
Ukraina Ungkap Ribuan Warga dari 36 Negara Afrika Bertempur untuk Rusia
Ukraina Ungkap Ribuan Warga dari 36 Negara Afrika Bertempur untuk Rusia (Reuters)
A
A
A

KYIV - Pemerintah Ukraina menyatakan lebih dari 1.400 warga dari negara-negara di Afrika bertempur untuk Rusia. Mereka berasal dari 36 negara di Afrika. 

Para pejabat Ukraina mengatakan Rusia telah mencoba memperkuat pasukan yang menyerang tetangganya yang lebih kecil dengan merekrut pejuang dari berbagai negara, terkadang melalui tipu daya.

Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, pada Jumat (7/11/2025), mengatakan Rusia membujuk orang Afrika untuk menandatangani kontrak. "setara dengan ... hukuman mati," ia menggambarkan kontrak tersebut. 

Ukraina mendesak pemerintah Afrika untuk memperingatkan warga negara mereka.

"Warga negara asing di tentara Rusia bernasib menyedihkan," tulisnya di X, melansir Reuters, Sabtu (8/11/2025). 

"Sebagian besar dari mereka langsung dikirim ke apa yang disebut 'serangan daging', di mana mereka dibunuh dengan cepat."

Sybiha mengatakan, jumlah total rekrutan Afrika bisa jadi lebih tinggi dari 1.436 yang teridentifikasi, berasal dari 36 negara. Sebagian besar tentara bayaran asing yang ditahan Ukraina telah ditangkap dalam misi tempur pertama mereka.

Ia mengatakan, Ukraina akan memberikan informasi yang lebih spesifik tentang negara dan wilayah asal Rusia yang telah merekrut pasukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Rusia-Ukraina Rusia ukraina
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/18/3143576/kursk-41nT_large.jpg
Serangan Drone Ukraina Rusak Rumah Sakit dan Apartemen di Kursk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/18/3143394/menteri_luar_negeri_ukraina_andrii_sybiha_dan_menteri_luar_negeri_turki_hakan_fidan-pt2F_large.jpg
Perundingan Lanjutan dengan Rusia di Turki, Ukraina Ajukan Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/18/3111583/presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-60lz_large.jpg
NATO Disebut Berencana Gulingkan Presiden Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/18/3035985/jerman-kurangi-bantuan-militer-untuk-ukraina-dari-rp141-trilun-jadi-rp71-triliun-zinGStMq3e.jpg
Jerman Kurangi Bantuan Militer untuk Ukraina, dari Rp141 Trilun Jadi Rp71 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033256/ukraina-desak-nato-cabut-pembatasan-yang-targetkan-rusia-china-langsung-kecam-keras-LGnwyu0yoH.jpg
Ukraina Desak NATO Cabut Pembatasan yang Targetkan Rusia, China Langsung Kecam Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033221/ukraina-dapat-bantuan-militer-as-sebesar-rp3-6-triliun-usai-joe-biden-bertemu-zelensky-5LmJ1jHkGL.jpg
Ukraina Dapat Bantuan Militer AS Sebesar Rp3,6 Triliun Usai Joe Biden Bertemu Zelensky
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement