Ukraina Ungkap Ribuan Warga dari 36 Negara Afrika Bertempur untuk Rusia

KYIV - Pemerintah Ukraina menyatakan lebih dari 1.400 warga dari negara-negara di Afrika bertempur untuk Rusia. Mereka berasal dari 36 negara di Afrika.

Para pejabat Ukraina mengatakan Rusia telah mencoba memperkuat pasukan yang menyerang tetangganya yang lebih kecil dengan merekrut pejuang dari berbagai negara, terkadang melalui tipu daya.

Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, pada Jumat (7/11/2025), mengatakan Rusia membujuk orang Afrika untuk menandatangani kontrak. "setara dengan ... hukuman mati," ia menggambarkan kontrak tersebut.

Ukraina mendesak pemerintah Afrika untuk memperingatkan warga negara mereka.

"Warga negara asing di tentara Rusia bernasib menyedihkan," tulisnya di X, melansir Reuters, Sabtu (8/11/2025).

"Sebagian besar dari mereka langsung dikirim ke apa yang disebut 'serangan daging', di mana mereka dibunuh dengan cepat."

Sybiha mengatakan, jumlah total rekrutan Afrika bisa jadi lebih tinggi dari 1.436 yang teridentifikasi, berasal dari 36 negara. Sebagian besar tentara bayaran asing yang ditahan Ukraina telah ditangkap dalam misi tempur pertama mereka.

Ia mengatakan, Ukraina akan memberikan informasi yang lebih spesifik tentang negara dan wilayah asal Rusia yang telah merekrut pasukan.