HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Luncurkan Kapal Selam Nuklir Baru, Dirancang Khusus Bawa Torpedo Super Poseidon

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |22:14 WIB
Rusia Luncurkan Kapal Selam Nuklir Baru, Dirancang Khusus Bawa Torpedo Super Poseidon
Rusia meluncurkan kapal selam nuklir Khabarovsk. (Foto: RIA Novosti)
A
A
A

JAKARTA Rusia meluncurkan kapal selam nuklir terbarunya, "Khabarovsk", yang dirancang untuk membawa drone torpedo super bertenaga nuklir, Poseidon. "Khabarovsk" diluncurkan dalam sebuah upacara di Severodvinsk dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Rusia Andrey Belousov serta sejumlah petinggi lainnya pada akhir pekan lalu.

"Hari ini merupakan peristiwa penting bagi kami: kapal penjelajah rudal bertenaga nuklir berat Khabarovsk diluncurkan dari galangan kapal Sevmash yang ternama," ujar Belousov pada Sabtu (1/11/2025).

"Dengan membawa senjata bawah air dan sistem robotik, kapal ini akan memungkinkan kami untuk berhasil menyelesaikan misi-misi yang berkaitan dengan memastikan keamanan perbatasan maritim Rusia dan melindungi kepentingan nasionalnya di berbagai belahan samudra dunia," ujarnya, sebagaimana dilansir RT.

Menteri tersebut menambahkan bahwa kapal selam itu masih harus menyelesaikan serangkaian uji laut, dan mendoakan agar awak serta pembuatnya meraih kesuksesan lebih lanjut.

"Khabarovsk dirancang dan dibangun khusus untuk Poseidon," ujar mantan Kepala Staf Umum Angkatan Laut Rusia, Laksamana Viktor Kravchenko, kepada RIA Novosti pada Sabtu.

 

Halaman:
1 2
      
