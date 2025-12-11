Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Tawarkan Prabowo Kerja Sama Pertahanan hingga Pertanian

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |08:42 WIB
Putin Tawarkan Prabowo Kerja Sama Pertahanan hingga Pertanian
Putin Tawarkan Prabowo Kerja Sama Pertahanan hingga Pertanian
A
A
A

MOSKOW — Presiden Rusia, Vladimir Putin, menegaskan komitmen memperkuat hubungan strategis dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu terungkap dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Kremlin, Moskow, Rabu (10/12/2025).

1. Putin Tawarkan Kerja Sama Strategis

Putin secara terbuka menawarkan berbagai peluang kerja sama, mulai dari pertahanan, energi, hingga sektor pertanian. Putin mengungkap prospek kerja sama kedua negara sangat luas di bidang pertanian dan pertahanan.

"Kami juga memiliki banyak proyek menarik dalam bidang kerja sama industri serta di sektor pertanian. Bahkan, dalam hubungan pertanian kita, terdapat surplus tertentu yang menguntungkan Indonesia," kata Putin.

Putin menegaskan, surplus tersebut bukan masalah bagi Rusia. Sebaliknya, Rusia siap mencari cara untuk memperluas hubungan dagang, terutama di sektor pangan dan komoditas pokok.

"Kami tidak mengeluh dan kami siap mencari cara untuk mengembangkan hubungan ini lebih jauh. Saya kira pasokan gandum ke pasar Anda sedikit menurun, tetapi itu juga merupakan salah satu topik yang dapat kita bahas hari ini," tuturnya.

Di bidang pertahanan, Putin menegaskan hubungan kedua negara selama ini sangat erat. Indonesia, katanya, adalah mitra tradisional Rusia di sektor kerjasama teknis-militer.

"Kita secara tradisional memiliki hubungan yang sangat kuat dalam bidang kerja sama teknis-militer. Indonesia adalah mitra tradisional kami di bidang ini," tuturnya.

Ia menambahkan, hubungan kementerian pertahanan kedua negara berkembang dengan baik, didukung pertukaran pendidikan dan pelatihan bagi para perwira Indonesia di berbagai lembaga militer Rusia.

 

