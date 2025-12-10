Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Setelah Pakistan, Prabowo Bakal Temui Putin di Rusia Bahas Kemitraan Strategis

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |14:09 WIB
Setelah Pakistan, Prabowo Bakal Temui Putin di Rusia Bahas Kemitraan Strategis
Presiden Prabowo dan Presiden Rusia Vladimir Putin (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia setelah dari Pakistan. Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini, Rabu (10/12/2025).

Informasi ini disampaikan melalui situs resmi kepresidenan Rusia, Kremlin. Dalam keterangan tersebut, disebutkan Putin akan mengadakan pembicaraan dengan Prabowo yang sedang berada di Moskow dalam kunjungan kerja.

“Pada tanggal 10 Desember, Vladimir Putin akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang berada di Moskow dalam kunjungan kerja,” demikian keterangan yang dilihat, Rabu (10/12/2025).

Kremlin menyebutkan, pertemuan antara Prabowo dan Putin akan berfokus pada isu pengembangan kemitraan strategis Rusia-Indonesia, serta membahas berbagai masalah internasional dan regional terkini.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Islamabad, Pakistan, sejak Senin (8/12/2025). Kunjungan ke Islamabad dilakukan setelah meninjau penanganan banjir di Aceh.

(Awaludin)

      
