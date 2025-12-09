Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Undang PM Pakistan Shehbaz Sharif Kunjungi Indonesia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |20:54 WIB
Prabowo Undang PM Pakistan Shehbaz Sharif Kunjungi Indonesia
Presiden Prabowo bersama PM Pakistan Shehbaz Sharif (foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Islamabad, Pakistan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan harapannya agar Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif dapat melakukan kunjungan balasan ke Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo usai pertemuan kenegaraan dengan PM Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif di Islamabad, sebagaimana terlihat dalam siaran YouTube PM Pakistan Shehbaz Sharif, Selasa (9/12/2025).

“Saya berharap dapat mengundang Perdana Menteri Sharif secara resmi untuk mengunjungi Indonesia, dan juga para pemimpin Anda untuk datang ke Indonesia dan melihat perkembangannya,” ujar Prabowo.

Prabowo berharap kunjungan tersebut menjadi momentum bagi kedua pemimpin negara untuk bertukar pikiran, khususnya dalam meningkatkan kerja sama bilateral.

“Serta mungkin membantu kami dalam memberikan saran dan pemikiran Anda tentang bagaimana kita dapat bersama-sama meningkatkan kerja sama kita. Terima kasih banyak, Perdana Menteri,” lanjutnya.

 

