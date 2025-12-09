Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Hangat dan Antusias WNI Sambut Prabowo di Pakistan: Happy, Semuanya Semangat!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |09:26 WIB
Momen Hangat dan Antusias WNI Sambut Prabowo di Pakistan: Happy, Semuanya Semangat!
Momen Hangat dan Antusias WNI Sambut Prabowo di Pakistan/Biro Pers
A
A
A

PAKISTAN - Kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Pakistan pada Senin (8/12) diwarnai suasana hangat. Prabowo disambut sejumlah diaspora Indonesia. Kedatangan Prabowo juga dimeriahkan penampilan seni dan budaya yang dibawakan para ibu diaspora Indonesia di Pakistan.

Tamara, salah satu perwakilan diaspora yang ikut dalam penampilan tersebut, menceritakan antusiasme luar biasa di balik persiapan mereka. Mereka membawakan lagu-lagu perjuangan, diiringi dengan instrumen tradisional angklung.

"Seru banget, kita latihannya cuma 10 hari kurang. Karena saking semangatnya, semua lagu disulap agar jadi. Yang penting ibu-ibu semagat semuanya, membawakan lagu-lagu perjuangan," kata Tamara, dikutip Selasa (9/12/2025).

Namun tidak hanya menyaksikan, Prabowo bahkan ikut bersenandung bersama saat mendekati para diaspora yang tampil. Tamara mengungkapkan rasa bahagia melihat Prabowo ikut menikmati suasana kebersamaan tersebut.

"Ikut bersenandung, kita happy melihat Bapak datang menghampiri kita semua," katanya.

Tamara pun menyampaikan doa dan harapan terbaik untuk Prabowo. "Harapan kami, Pak Presiden sehat selalu, semangat. Karena kita semua juga semangat," pungkas Tamara.

 

Halaman:
1 2
      
