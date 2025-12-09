Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ibu-Ibu WNI Kompak Sambut Prabowo di Pakistan: Dunia Lihat Indonesia Bermartabat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |09:21 WIB
Ibu-Ibu WNI Kompak Sambut Prabowo di Pakistan: Dunia Lihat Indonesia Bermartabat
Ibu-Ibu WNI Kompak Sambut Prabowo di Pakistan/Biro Pers
PAKISTAN - Ibu-ibu diaspora Indonesia yang tinggal di Pakistan kompak menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Mereka penuh antusiasme dan mengaku makin bangga dengan Indonesia.

Salah satu diaspora bernama Andalusia menuturkan sudah tinggal di Pakistan selama 23 tahun. Dia mengaku bangga dengan Prabowo karena merupakan sosok yang cerdas dan intelektual.

“Harapan saya Indonesia semakin maju, makin cetar di dunia internasional karena presiden kita memang cerdas, intelijen, keren. Pokoknya top,” kata Andalusia kepada wartawan, dikutip, Selasa (9/12/2025).

Hal senada disampaikan Dumora Nasution yang sudah 20 tahun tinggal di Pakistan. Ia berpendapat saat ini warga negara Indonesia (WNI) jadi lebih bermartabat di mata dunia.

“Setelah Presiden ini saya bangga jadi warga Indonesia. Seluruh dunia (melihat) WNI bermartabat,” ucap dia.

Diaspora lainnya, Mina Kirstani, bercerita saat ini bekerja di sebuah lembaga kemanusiaan internasional. Dia bangga dengan Prabowo yang memperkuat kerja sama Indonesia dan Pakistan.

“Terima kasih Pak Prabowo sudah datang ke Pakistan sehingga memperkuat tali persaudaraan,” katanya.

 

