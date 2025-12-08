6 Jet Tempur JF-17 Thunder Pakistan Kawal Pesawat Kepresidenan Prabowo

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, tiba di Islamabad, Pakistan, Senin, 8 Desember 2025, sekitar pukul 12.00 waktu setempat, untuk memenuhi undangan resmi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kunjungan kenegaraan ini langsung disambut dengan seremoni militer penuh kehormatan.

1. 6 Jet Tempur Pakistan Kawal Prabowo

Presiden Prabowo dan delegasi menggunakan pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1 mendapatkan penyambutan istimewa bahkan sebelum mendarat.

Enam jet tempur JF-17 Thunder milik Angkatan Udara Pakistan mengawal pesawat Kepresidenan ketika memasuki wilayah udara Pakistan, sebuah tradisi khusus yang hanya diberikan kepada tamu negara setingkat kepala negara.

Setibanya di Nur Khan Base Airport, Presiden Prabowo disambut Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan PM Shehbaz Sharif. Sementara dari pihak Indonesia terlihat Duta Besar RI untuk Pakistan Chandra Warsenanto dan Atase Pertahanan RI Kolonel Inf Henru Hidayat Susanto. Upacara kehormatan dengan jajar pasukan, dentuman 21 kali Gun Salute, dan rangkaian bunga dari seorang anak kecil Pakistan menambah hangatnya sambutan untuk Presiden Republik Indonesia.

Jet tempur JF 17 Thunder Pakistan iringi pesawat kepresidenan Prabowo (Dok)

Kunjungan ini memiliki makna historis penting, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Pakistan. Kehadiran Presiden Prabowo juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Sukarno pada 1950, momen yang dikenang sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa.

Undangan kunjungan ini sudah disampaikan PM Shehbaz sebanyak dua kali, yaitu saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8 di Kairo serta sesudah KTT Perdamaian Gaza di Sharm El Sheikh, Mesir. Pemerintah Indonesia memandang kunjungan ini sebagai kesempatan strategis memperkuat kerja sama bilateral di tengah dinamika geopolitik regional dan global.