Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Indonesia dan Pakistan Negara Muslim Terbesar yang Menjunjung Islam Moderat dan Inklusif

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |05:37 WIB
Prabowo: Indonesia dan Pakistan Negara Muslim Terbesar yang Menjunjung Islam Moderat dan Inklusif
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

PAKISTAN - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, bahwa Indonesia dan Pakistan memiliki nilai-nilai serta kepentingan yang sama dalam berbagai aspek. Salah satunya, kedua negara merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif.

"Kita berdua mungkin merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Namun, Islam kita adalah Islam moderat yang mendorong inklusivitas dan toleransi," ujar Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di Islamabad, Selasa 9 Desember 2025.

Selain itu, Prabowo menegaskan, bahwa Indonesia memiliki hubungan sejarah dan persaudaraan yang sangat kuat dengan Pakistan. Ia berharap hubungan baik tersebut dapat memberikan manfaat bagi rakyat kedua negara, baik saat ini maupun di masa mendatang.

"Saya pikir sangat penting bagi kita, kini dan nanti, untuk memanfaatkan sejarah serta ikatan persaudaraan ini untuk memberi manfaat bagi rakyat kita di berbagai bidang," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188892//presiden_prabowo_dan_pm_pakistan_muhammad_shehbaz_sharif-BSbA_large.png
Prabowo Tegaskan Indonesia–Pakistan Dukung Kemerdekaan Palestina, Serukan Two-State Solution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188890//presiden_prabowo_subianto-rsNC_large.png
Perkuat Kerja Sama di Bidang Kesehatan, Prabowo: Pakistan Akan Bantu RI dengan Tenaga Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188888//presiden_prabowo_dan_pm_pakistan_muhammad_shehbaz_sharif-wo5i_large.JPG
Indonesia dan Pakistan Dorong Kerja Sama di Sektor Agrikultur–IT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188864//presiden_prabowo_bersama_pm_pakistan_shehbaz_sharif-f7Op_large.jpeg
Prabowo Undang PM Pakistan Shehbaz Sharif Kunjungi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188711//prabowo-10EX_large.jpg
Mahasiswa RI di Islamabad Dukung Diplomasi Prabowo: Perkuat Hubungan Indonesia-Pakistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188710//prabowo-4IEG_large.jpg
Momen Hangat dan Antusias WNI Sambut Prabowo di Pakistan: Happy, Semuanya Semangat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement