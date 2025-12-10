Prabowo: Indonesia dan Pakistan Negara Muslim Terbesar yang Menjunjung Islam Moderat dan Inklusif

PAKISTAN - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, bahwa Indonesia dan Pakistan memiliki nilai-nilai serta kepentingan yang sama dalam berbagai aspek. Salah satunya, kedua negara merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang moderat dan inklusif.

"Kita berdua mungkin merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Namun, Islam kita adalah Islam moderat yang mendorong inklusivitas dan toleransi," ujar Prabowo dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, di Islamabad, Selasa 9 Desember 2025.

Selain itu, Prabowo menegaskan, bahwa Indonesia memiliki hubungan sejarah dan persaudaraan yang sangat kuat dengan Pakistan. Ia berharap hubungan baik tersebut dapat memberikan manfaat bagi rakyat kedua negara, baik saat ini maupun di masa mendatang.

"Saya pikir sangat penting bagi kita, kini dan nanti, untuk memanfaatkan sejarah serta ikatan persaudaraan ini untuk memberi manfaat bagi rakyat kita di berbagai bidang," katanya.