Canda Prabowo saat Undang Putin ke Indonesia: Jangan ke India Saja (Biro Pers Setpres)

MOSCOW - Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin untuk kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

1. Prabowo Undang Putin

Undangan itu disampaikan saat keduanya menggelar pertemuan bilateral di Moskow, Rusia.

"Kami berharap Yang Mulia bisa berkunjung ke Indonesia, jangan ke India saja," ucap Prabowo sembari senyum dalam pertemuannya di Moskow, Rusia, Rabu (10/12/2025).

Pertemuan tersebut digelar dalam suasana hangat. Dalam pernyataannya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas hubungan Indonesia–Rusia yang dinilainya berada dalam kondisi sangat baik.

Ia menjelaskan, dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia telah menerima banyak delegasi Rusia baik dari pemerintah maupun kalangan pengusaha.