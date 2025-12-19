Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Kerahkan Rudal Berkemampuan Nuklir Oreshnik ke Belarus

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |08:05 WIB
Rusia Kerahkan Rudal Berkemampuan Nuklir Oreshnik ke Belarus
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Rusia telah mengerahkan rudal berkemampuan nuklir Oreshnik ke Belarus, demikian dikonfirmasi Presiden Aleksandr Lukashenko pada Kamis (19/12/2025). Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Oreshnik akan resmi memasuki layanan militer negaranya pada akhir 2025.

Lukashenko mengatakan Oreshnik, sistem rudal balistik jarak menengah, tiba di negara itu pada Rabu (18/12/2025) dan mulai bertugas dalam pertempuran. Ia tidak menyebutkan berapa banyak rudal yang telah dikerahkan atau memberikan detail lainnya.

Presiden Vladimir Putin mengatakan pada Rabu bahwa Oreshnik akan mulai bertugas dalam pertempuran bulan ini, tetapi tidak memberikan detail lainnya. Ia membuat pernyataan tersebut dalam pertemuan dengan para perwira militer senior Rusia.

Pengerahan Oreshnik ini dilakukan di tengah kebuntuan perundingan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Putin memperingatkan bahwa Moskow akan berupaya memperluas kemenangannya di Ukraina jika Kyiv dan sekutu Baratnya menolak tuntutan Kremlin dalam pembicaraan damai.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190602//presiden_rusia_vladimir_putin-OjVE_large.jpg
Putin: Rusia Akan Rebut Lebih Banyak Wilayah Ukraina Jika Pembicaraan Damai Digagalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189138//prabowo_dan_putin-ZG1W_large.jpg
Putin Tawarkan Prabowo Kerja Sama Pertahanan hingga Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189135//prabowo_dan_putin-5gIs_large.jpg
Canda Prabowo saat Undang Putin ke Indonesia: Jangan ke India Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189107//prabowo-XeYx_large.jpg
Bertemu Prabowo, Putin Siap Perkuat Kerja Sama Teknologi Nuklir hingga Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188248//ilustrasi-tajx_large.jpg
Setelah WhatsApp, Rusia Blokir Snapchat dan FaceTime
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/18/3187828//presiden_rusia_vladimir_putin-H82d_large.jpg
Putin: Rusia Akan Kuasai Seluruh Wilayah Donbass dari Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement