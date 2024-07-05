Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebocoran Gas di Bandara Kuala Lumpur, 39 Orang Jatuh Sakit

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |18:43 WIB
Kebocoran Gas di Bandara Kuala Lumpur, 39 Orang Jatuh Sakit
Kebocoran gas di bandara Kuala Lumpur, 39 orang jatuh sakit (Foto: Reuters)
KUALA LUMPUR - Kebocoran gas pada Kamis (4/7/2024) di bagian teknik bandara internasional Kuala Lumpur menyebabkan 39 orang jatuh sakit.

“Sebanyak 39 korban menderita pusing dan mual,” kata petugas penyelamat setempat Muhammad Nur Khairi Samsumin dalam sebuah pernyataan.

Ia menambahkan, 24 korban telah dipulangkan, 14 lainnya berada di Unit Bencana Udara untuk mendapat perawatan dan satu orang dirawat di rumah sakit.

Semua orang yang terkena dampak bekerja di tiga perusahaan yang beroperasi di fasilitas tersebut.

Insiden tersebut tidak mengganggu perjalanan udara di bandara utama negara tersebut.

Muhammad Nur mengatakan gas yang bocor diidentifikasi sebagai metil merkaptan, dan sumbernya adalah tangki yang tidak terpakai di fasilitas tersebut.

Halaman:
1 2
      
