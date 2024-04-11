Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan saat Perayaan Idul Fitri di Philadephia, Kemlu RI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |12:04 WIB
Penembakan saat Perayaan Idul Fitri di Philadephia, Kemlu RI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban
Kemlu RI pastikan tak ada WNI yang menjadi korban dalam insiden penembakan saat perayaan Idul Fitri di Philadephia, AS (Foto: CBS)
JAKARTAKementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengatakan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam insiden penembakan yang terjadi di Philadelphia, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/4/2024). Penembakan ini terjadi di dekat tempat kegiatan salat Idul Fitri.

Direktur Pelindungan WNI Judha Nugraha melalui siaran pers menjelaskan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) New York telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia di Philadelphia. Hingga saat ini tidak ada korban WNI dari insiden tersebut.

Jumlah WNI yang tercatat di data lapor diri KJRI New York di Philadelphia sekitar 5.000 orang. Mayoritas dari mereka menetap di Philadelphia selatan, sedangkan insiden terjadi di Philadelphia barat.

Judha pun menghimbau agar semua WNI tetap waspada dan menghubungi kontak KJRI New York untuk segala kondisi yang emergensi. Adapun Hotline KJRI New York yakni +1 347 806 9279.

Seperti diketahui, setidaknya tiga orang ditembak dan terluka pada acara perayaan Idul Fitri di Philadelphia, AS.

Komisaris Polisi Philadelphia Kevin Bethel pada konferensi pers mengatakan penembakan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat, ketika polisi di tempat kejadian mendengar sekitar 30 tembakan.

