Baku Tembak di Perayaan Idul Fitri di Philadelphia, 3 Orang Tertembak dan Terluka

PHILADELPHIA - Setidaknya tiga orang ditembak dan terluka pada acara perayaan Idul Fitri di Philadelphia, Amerika Serikat (AS) pada Rabu (10/4/2024).

Komisaris Polisi Philadelphia Kevin Bethel pada konferensi pers mengatakan penembakan terjadi sekitar pukul 14.30, ketika polisi di tempat kejadian mendengar sekitar 30 tembakan.

Petugas menahan empat pria dan seorang wanita, dan empat senjata ditemukan di tempat kejadian.

Bethel menekankan tidak ada yang tewas dalam penembakan itu. Dia mengatakan, penembakan terjadi antara "dua faksi" di acara outdoor yang dihadiri 1.000 orang tersebut.

Seorang pria dewasa terkena tembakan dalam baku tembak. Kemudian polisi menembak seorang tersangka berusia 15 tahun di kaki dan bahu. Remaja bersenjata itu dalam kondisi stabil dan dibawa ke rumah sakit.

Dia juga mencatat bahwa orang ketiga muncul di rumah sakit terdekat dengan luka tembak di tangannya, meskipun tidak jelas apakah orang tersebut terlibat dalam baku tembak.

Pihak berwenang telah menemukan lima senjata yang mereka curigai terlibat dalam penembakan tersebut.

Seorang anak pejalan kaki ditabrak kendaraan polisi saat melarikan diri dari lokasi kejadian dan mengalami patah kaki.

“Sembilan puluh sembilan persen orang yang hadir dalam acara ini adalah orang-orang baik yang ingin bersenang-senang,” kata komisaris, dikutip BBC.