Penembakan di Sekolah Finlandia, Bocah 12 Tahun Ditembak Mati dan 2 Terluka

FINLANDIA - Seorang anak tewas dan dua lainnya terluka parah dalam penembakan di sebuah sekolah di Finlandia.

Polisi mengatakan ketiga korban berusia 12 tahun dan seorang tersangka, juga berusia 12 tahun, telah melarikan diri namun kemudian ditahan.

Para orang tua mengatakan kepada media Finlandia bahwa penembakan itu terjadi di sebuah ruang kelas di sekolah Viertola di Vantaa, di sebelah utara ibu kota, Helsinki.

Polisi mengatakan mereka tiba di sekolah dalam waktu sembilan menit pada pukul 09:17 (06:17 GMT) dan merawat ketiga korban.

“Salah satu korban meninggal seketika di lokasi sekolah tersebut,” kata Kepala Kepolisian setempat, Tomi Salosyrja, dikutip BBC. Dua anak lainnya telah dibawa ke rumah sakit dan kondisi mereka dilaporkan sangat serius.

Sama seperti sekolah-sekolah Finlandia lainnya, anak-anak baru saja kembali ke kelas di Vantaa, di luar Helsinki, setelah akhir pekan Paskah yang panjang. Semua yang terlibat berada di kelas enam.

Tersangka kabur begitu polisi tiba dan akhirnya ditahan di distrik Siltamaki utara Helsinki pada pukul 09:58 waktu setempat. Sebuah video yang diambil dari sebuah mobil yang lewat menunjukkan tersangka ditembaki di samping jalan hampir 4 km (2,5 mil) dari sekolah.

Polisi mengatakan dia memegang senjata api yang mereka ambil dan dia mengakui yang melakukan penembakan.

Pihak berwenang kini telah membuka penyelidikan atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan.

Anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak bertanggung jawab secara pidana di Finlandia, sehingga tersangka belum ditahan dan akan ditempatkan dalam perawatan layanan sosial setelah pemeriksaan lebih lanjut.