Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan di Sekolah Finlandia, Bocah 12 Tahun Ditembak Mati dan 2 Terluka

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |09:09 WIB
Penembakan di Sekolah Finlandia, Bocah 12 Tahun Ditembak Mati dan 2 Terluka
Penembakan di sekolah Finlandia, bocah 12 tahun ditembak mati dan 2 terluka (Foto: EPA-EFE)
A
A
A

FINLANDIA - Seorang anak tewas dan dua lainnya terluka parah dalam penembakan di sebuah sekolah di Finlandia.

Polisi mengatakan ketiga korban berusia 12 tahun dan seorang tersangka, juga berusia 12 tahun, telah melarikan diri namun kemudian ditahan.

Para orang tua mengatakan kepada media Finlandia bahwa penembakan itu terjadi di sebuah ruang kelas di sekolah Viertola di Vantaa, di sebelah utara ibu kota, Helsinki.

Polisi mengatakan mereka tiba di sekolah dalam waktu sembilan menit pada pukul 09:17 (06:17 GMT) dan merawat ketiga korban.

“Salah satu korban meninggal seketika di lokasi sekolah tersebut,” kata Kepala Kepolisian setempat, Tomi Salosyrja, dikutip BBC. Dua anak lainnya telah dibawa ke rumah sakit dan kondisi mereka dilaporkan sangat serius.

Sama seperti sekolah-sekolah Finlandia lainnya, anak-anak baru saja kembali ke kelas di Vantaa, di luar Helsinki, setelah akhir pekan Paskah yang panjang. Semua yang terlibat berada di kelas enam.

Tersangka kabur begitu polisi tiba dan akhirnya ditahan di distrik Siltamaki utara Helsinki pada pukul 09:58 waktu setempat. Sebuah video yang diambil dari sebuah mobil yang lewat menunjukkan tersangka ditembaki di samping jalan hampir 4 km (2,5 mil) dari sekolah.

Polisi mengatakan dia memegang senjata api yang mereka ambil dan dia mengakui yang melakukan penembakan.

Pihak berwenang kini telah membuka penyelidikan atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan.

Anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak bertanggung jawab secara pidana di Finlandia, sehingga tersangka belum ditahan dan akan ditempatkan dalam perawatan layanan sosial setelah pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170887/jenazah-q8Ea_large.jpg
Satgas Cartenz Evakuasi Jenazah Tukang Ojek Korban Penembakan di Puncak Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/18/3169635/penembakan-oMvX_large.jpg
Pelaku Penembakan Influencer Charlie Kirk Loyalis Trump Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168853/menlu-QEx1_large.jpg
Staf KBRI Tewas Ditembak di Peru, Menlu: Kita Semua Berduka dan Kehilangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/337/3168836/penembakan-wD62_large.jpg
Tewas Ditembak di Peru, Jenazah Staf KBRI Zetro Tiba di RI Disambut Isak Tangis Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3165917/penembakan-YS05_large.jpg
Kronologi Bentrok Maut 24 WNI dengan Aparat Timor Leste, 1 Tertembak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165867/dpr-q4Gp_large.jpg
DPR Minta Kasus Penembakan WNI di Timor Leste Diusut Tuntas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement