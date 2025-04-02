Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diselimuti Haru, Keluarga Napi Lapas Cikarang Kumpul di Hari Lebaran

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 02 April 2025 |04:01 WIB
Keluarga napi Lapas Cikarang kumpul di Hari Lebaran (Foto: Ade Suhardi/Okezone)
BEKASI - Ratusan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, antusias melakukan kunjungan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025. Layanan kunjungan khusus hari Raya ini dibuka untuk keluarga narapidana selama tiga hari ke depan.

"Jadi momen Idul Fitri atau Lebaran ini, Lapas Cikarang melayani kunjungan selama tiga hari ke depan dimulai dari hari ini," kata Kalapas Cikarang, Urip Dharma Yoga dari keterangan resminya, Selasa (1/4/2025).

Program layanan kunjungan Idul Fitri yang jatuh pada Senin 31 Maret 2025 ini sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kunjungan Idul Fitri untuk warga binaan lapas merupakan perintah dari Dirjen Pemasyarakatan, itu serentak di seluruh Indonesia," kata Urip.

Adapun kunjungan tatap muka yang datang ke Lapas sejumlah (WBP) yang dikunjungi 224 orang, yakni Napi laki-laki 219 orang, Napi Wanita 5 orang.

"Jadi kami melayani tempat khusu di hari Lebaran untuk para Napi yang mau bertemu keluarganya," jelas Urip.

 

Halaman:
1 2
      
