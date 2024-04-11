Sekjen Liga Muslim Dunia Khotbah Idul Fitri di Pakistan, Himbau Jamaah Tunjukkan Kasih Sayang

PAKISTAN - Atas undangan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (MWL), Dr. Mohammad bin Abdulkarim Al-Issa, menyampaikan khotbah Idul Fitri di Masjid Raja Faisal Islamabad.

Masjid yang terbesar di Asia Selatan dan anak benua India serta dan terbesar keempat secara global, dapat menampung 300.000 jamaah di dalam dan 200.000 jamaah di halamannya.

Khotbah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu yang diucapkan oleh hampir 1 miliar orang di seluruh dunia.

Diawali dengan ucapan selamat Idul Fitri yang hangat, Al-Issa mendoakan dikabulkannya puasa dan shalat yang dilaksanakan selama Ramadhan.

Dikutip Arab News, dia menghimbau jamaah untuk mewujudkan ajaran Islam dengan menunjukkan kasih sayang dan meringankan beban, mengedepankan etika dan akhlak mulia.

Al-Issa menyoroti sikap moderat dalam Islam, menganjurkan pendekatan yang seimbang dan mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan perilaku berbudi luhur.