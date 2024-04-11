Khotbah Salat Id di Arab Saudi, Khatib Puji Dedikasi Arab dan Uraikan Keutamaan Idul Fitri

RIYADH - Ribuan umat Islam memenuhi Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah untuk merayakan salat Idul Fitri. Salat di Masjidil Haram dipimpin oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid.

Dalam khotbah Idul Fitrinya, Syekh Humaid memuji dedikasi Arab Saudi dalam melayani jutaan orang yang mengunjungi masjid-masjid suci setiap tahunnya, dan menyampaikan pesan kuat tentang persatuan dan hubungan sosial.

Beliau mendesak umat Islam untuk menggunakan Idul Fitri sebagai kesempatan untuk memperkuat ikatan satu sama lain, dan menekankan pentingnya menyebarkan perdamaian dan harapan baik, mendorong rekonsiliasi, dan mempraktikkan pengampunan.

Di Masjid Nabawi, Imam Syeikh Ahmed bin Ali Al-Hudhaifi, dalam khotbah Idul Fitrinya, menguraikan keutamaan Idul Fitri dan prinsip-prinsip inti Islam, dengan menekankan pentingnya ketakwaan.

Gubernur Madinah Pangeran Salman bin Sultan dan wakilnya, Pangeran Saud bin Khalid bin Faisal, melaksanakan salat Idul Fitri bersama jamaah di Masjid Nabawi.

Jutaan umat Islam di seluruh Kerajaan Arab Saudi menghadiri salat Idul Fitri berjamaah di berbagai masjid dan tempat salat yang ditunjuk untuk acara yang penuh berkah ini.

Dalam salat yang dilakukan di berbagai daerah, dan dihadiri oleh para gubernur daerah serta pejabat senior, para khatib mengucapkan selamat kepada umat Islam atas hari raya Idul Fitri yang penuh berkah, berdoa kepada Allah SWT agar menerima puasa, salat, sedekah, dan amal shaleh mereka.

Usai salat, masyarakat berkumpul saling mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri dan diberkahi.