HOME NEWS INTERNATIONAL

Putra Mahkota Arab Saudi Bertukar Ucapan Idul Fitri dengan Raja Bahrain dan Emir Kuwait, Saling Mendoakan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |08:46 WIB
Putra Mahkota Arab Saudi Bertukar Ucapan Idul Fitri dengan Raja Bahrain dan Emir Kuwait, Saling Mendoakan
Putra Mahkota Arab Saudi bertukar ucapan selamat Idul Fitri dengan Raja Bahrain dan Emir Kuwait (Foto: Arab News)
A
A
A

RIYADH - Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) menerima panggilan telepon pada Rabu (10/4/2024) dari Raja Hamad dari Bahrain dan emir Kuwait, Sheikh Mishaal Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. Saudi Press Agensi melaporkan mereka saling bertukar ucapan selamat Idul Fitri dan saling mendoakan.

Idul Fitri, yang dimulai pada Rabu (10/4/2024) dan menandai akhir bulan suci Ramadhan, adalah perayaan Idul Fitri yang lebih kecil dari dua perayaan Idul Fitri umat Islam setiap tahunnya, yakni perayaan Idul Adha yang lebih besar.

Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al-Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri (PM) Arab Saudi, pada Rabu (10/4/2024) menerima panggilan telepon dari Emir Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pada kesempatan Idul Fitri.

Para pemimpin saling mengucapkan selamat atas kesempatan tersebut, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar membalasnya dengan kebaikan dan keberkahan.

Putra Mahkota Mohammed juga menerima ucapan selamat serupa dari Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa.

