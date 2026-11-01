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Penembakan Brutal di Toko Halloween California, Seorang Wanita Hamil Tewas dan 6 Orang Terluka

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |08:09 WIB
Penembakan Brutal di Toko Halloween California, Seorang Wanita Hamil Tewas dan 6 Orang Terluka
Ilustrasi Penembakan Brutal di Toko Halloween California/ist
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CALIFORNIA - Satu orang tewas dan enam lainnya terluka dalam sebuah penembakan brutal di toko Spirit Halloween di Fairfield, California, Amerika Serikat. Korban tewas Adalah seorang wanita hamil bernama Constance Hages (31).

Melansir CNN, Minggu (1/11/2026), Kepolisian Fairfield mengidentifikasi tiga korban lainnya seorang laki-laki berusia 16 tahun, seorang laki-laki berusia 19 tahun, dan seorang laki-laki berusia 32 tahun masih dalam kondisi kritis.

Seorang pria berusia 23 tahun juga dirawat di rumah sakit dalam kondisi stabil, sementara dua korban lainnya yang mengalami luka tembak telah mendapatkan perawatan dan diperbolehkan pulang, ungkap polisi.

‘’Penembakan itu terjadi di pusat perbelanjaan Solano Town Center, yang terletak sekitar 45 mil (sekitar 72 kilometer) di sebelah timur laut San Francisco,’’ ujar Kepala Kepolisian Fairfield, Dan Marshall.

Berdasarkan informasi awal, penembakan tersebut  bermula dari insiden yang memang ditargetkan, yang melibatkan satu tersangka” di dalam toko, ungkap Departemen Kepolisian Fairfield.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa para detektif tengah menyelidiki kasus ini secara aktif dan meninjau bukti-bukti untuk mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab.

 

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