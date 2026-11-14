Presiden Prabowo Tiba di Filipina untuk Hadiri KTT ke-49 ASEAN

MANILA - Presiden Prabowo Subianto tiba di Manila, Filipina, pada Sabtu (14/11/2026) untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang akan berlangsung pada 15-17 November 2026. Kedatangan Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas disambut sejumlah pejabat Filipina dan perwakilan Indonesia di Ninoy Aquino International Airport, Pasay.

Di bandara, kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Pendidikan Filipina Sonny Angara, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Manila Victorina Hesti Dewayani, dan Atase Pertahanan RI di Manila Kolonel Meldi.

Setibanya di bawah tangga pesawat, Presiden Prabowo juga menerima penyambutan berupa jajar pasukan kehormatan. Suasana penyambutan makin semarak dengan penampilan budaya dan tarian tradisional Filipina yang mencerminkan penghormatan tuan rumah terhadap kedatangan Kepala Negara Republik Indonesia.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT ke-49 ASEAN merupakan wujud komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama kawasan.

Dalam KTT ke-49 ASEAN, Presiden Prabowo dijadwalkan mengikuti rangkaian pertemuan tingkat tinggi bersama para pemimpin negara anggota ASEAN. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat dialog, meningkatkan kolaborasi, serta membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama negara-negara di kawasan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas bertolak dari Bandara Internasional Mutiara SIS Al-Jufri, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Keberangkatan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu.

(Rahman Asmardika)

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