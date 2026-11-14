Singgung Serangan Buzzer, Prabowo Sebut Ada yang Membiayai untuk Memecah Belah

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya serangan buzzer yang dinilai berupaya memecah belah masyarakat serta merusak iklim demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

“Jadi waktu itu kita bingung begitu banyak buzzer diserang tiap malam, ternyata uang besar membiayai itu semua. Uang besar membeli tokoh-tokoh. Dan kita akhirnya tadi disebut ya devide et impera, kita dipecah belah. Tapi kelompok itu menurut saya ini sudah terlalu ya,” kata Prabowo.

Prabowo pun mendapatkan informasi bahwa para buzzer tersebut telah merusak demokrasi yang dikuasai oleh mereka yang punya uang. “Ambisi boleh, ambisi bagus, dan kita sudah bangun sistem yang kita inginkan adalah demokrasi. Kita ingin demokrasi tapi bukan demokrasi yang akhirnya bisa dibeli, bisa disandera, bisa dikuasai oleh mereka yang punya uang. Uangnya didapat dengan cara tidak halal.”

Prabowo kemudian menyoroti kontestasi pemilu yang harus menggunakan mahar. “Bagaimana bisa, untuk jadi bupati harus keluar uang puluhan miliar rupiah. Saya dengar di beberapa tempat Rp100 miliar belum tentu menang. Untuk jadi anggota DPR Rp40 miliar, Rp50 miliar, belum tentu menang.”

“Bagaimana, mau ke mana negara kita? Apa ini yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita? Apa negara ini yang kita perjuangkan, yang diperjuangkan oleh Ahmad Dahlan, yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo? Tidak. Saya yakin tidak. Dan saya yakin mayoritas rakyat Indonesia tidak menghendaki suasana seperti sekarang,” ujarnya.