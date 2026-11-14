Projo Paparkan Kriteria Wapres Pengganti Gibran yang Perlu Jadi Perhatian Prabowo

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Damanik, memaparkan sejumlah kriteria ideal bagi figur pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) yang perlu dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya memiliki kapasitas kenegaraan dan pemahaman konstitusi.

"Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik, tetapi memiliki tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh integritas," kata Freddy saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026).

Kedua, kata dia, memiliki kemampuan bekerja sama dengan Presiden. Ia berkata bahwa Wapres harus menjadi mitra kerja yang solid bagi Presiden, bukan justru menciptakan dua pusat kepemimpinan yang saling berkompetisi.

Ketiga, sambungnya, Wapres memiliki pengalaman, integritas, dan kemampuan mengelola persoalan bangsa. Menurutnya, tantangan Indonesia ke depan tidak ringan. Karena itu, ia menilai figur yang mengisi posisi tersebut perlu memahami persoalan ekonomi, sosial, politik, serta agenda pembangunan nasional.

Keempat, Freddy menilai figur Wapres mampu menjaga kesinambungan pemerintahan dan agenda strategis nasional. Ia mewanti-wanti agar jangan sampai pergantian figur Wapres mengganggu konsolidasi pemerintahan dan program-program yang sedang berjalan.