Gibran Mundur, Pergantian Wapres Dinilai Bisa Jadi Momentum Perkuat Kepemimpinan Nasional

JAKARTA — Pemerintah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal di tengah dinamika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI. Diketahui, pada Kamis, 12 November 2026, Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.

Bahkan sebelumnya, sejumlah pimpinan majelis serta tokoh lintas agama berkomitmen memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia melalui kegiatan yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Dinamika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut dinilai perlu disikapi sebagai momentum memperkuat konsolidasi nasional, di mana seluruh elemen bangsa diharapkan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

“Pergantian Wapres tidak boleh menjadi sumber perpecahan dan pertarungan kepentingan politik. Sebaliknya, ini harus menjadi momentum memperkuat kepemimpinan nasional, menjaga stabilitas pemerintahan, dan memastikan implementasi Asta Cita sebagai komitmen kepemimpinan Prabowo,” ujar Inisiator Qutb Global, Hery Haryanto Azumi, Jumat (13/11/2026).

Ia juga mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto dan Gibran dalam menyikapi dinamika politik tersebut, serta mengajak para pemimpin nasional menjaga stabilitas pemerintahan dan persatuan bangsa.

Menurut Hery, konsolidasi nasional tidak seharusnya berhenti pada upaya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Indonesia juga membutuhkan visi geopolitik jangka panjang agar mampu mengambil peran strategis dalam menentukan arah ekonomi, politik, teknologi, dan peradaban dunia.

“Kami menggagas Poros Global Indonesia sebagai agenda strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Gagasan tersebut diarahkan agar Indonesia tidak hanya menjadi bagian dari dinamika global, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dan memengaruhi arah perubahan dunia,” ujarnya.