Sapa Raja Juli Antoni, Prabowo: Tadi Saya Ingat Sambutan Pak Haedar soal Shiratal Mustaqim

PALU - Presiden Prabowo Subianto mengingat sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengenai shiratal mustaqim saat menyapa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Momen tersebut mengundang gelak tawa peserta Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah.

Hal itu terjadi saat Prabowo menyampaikan pidato dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Mulanya, Prabowo menyapa satu per satu menteri dan pejabat kabinetnya yang hadir dalam acara tersebut.

"Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni," sapa Prabowo yang langsung disambut gelak tawa peserta.

Prabowo pun heran melihat respons para peserta yang tertawa setelah dirinya menyebut nama Raja Juli Antoni.