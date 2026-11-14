Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sapa Raja Juli Antoni, Prabowo: Tadi Saya Ingat Sambutan Pak Haedar soal Shiratal Mustaqim

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |15:13 WIB
Sapa Raja Juli Antoni, Prabowo: Tadi Saya Ingat Sambutan Pak Haedar soal Shiratal Mustaqim
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
A
A
A

PALU - Presiden Prabowo Subianto mengingat sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengenai shiratal mustaqim saat menyapa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Momen tersebut mengundang gelak tawa peserta Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah.

Hal itu terjadi saat Prabowo menyampaikan pidato dalam acara pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Mulanya, Prabowo menyapa satu per satu menteri dan pejabat kabinetnya yang hadir dalam acara tersebut.

"Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni," sapa Prabowo yang langsung disambut gelak tawa peserta.

Prabowo pun heran melihat respons para peserta yang tertawa setelah dirinya menyebut nama Raja Juli Antoni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/337/3254023//presiden_prabowo_subianto-ze14_large.jpg
Prabowo Puji Kiprah Muhammadiyah di Bidang Pendidikan hingga Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/337/3254006//presiden_prabowo_subianto-cRuz_large.jpg
Partai Koalisi Kompak Tak Usulkan Nama Pengganti Gibran, Diserahkan kepada Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/320/3253980//presiden_prabowo-PFTu_large.jpeg
Prabowo Gelar Ratas Makroekonomi: Pertumbuhan 5,47 Persen, Inflasi dan PMI Tetap Terjaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/14/337/3253967//presiden_prabowo_subianto-qmB5_large.jpg
Prabowo Kunker ke Palu, Hadiri Tanwir dan Resepsi Milad Ke-114 Muhammadiyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/337/3253957//prabowo-p0R7_large.jpg
Prabowo Jamin Beasiswa Pendidikan Anak Petugas Karhutla yang Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/337/3253918//presiden_prabowo_subianto-X1QS_large.jpg
Prabowo Jamin Santunan dan Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Karhutla yang Gugur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement