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Prabowo Puji Kiprah Muhammadiyah di Bidang Pendidikan hingga Kesehatan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |14:56 WIB
Prabowo Puji Kiprah Muhammadiyah di Bidang Pendidikan hingga Kesehatan
Presiden Prabowo Subianto (foto: tangkapan layar)
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PALU - Presiden Prabowo Subianto memuji kiprah Muhammadiyah di bidang pendidikan hingga kesehatan. Pujian tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Mulanya, Prabowo menceritakan banyak pejabat dan menteri yang turut menghadiri acara Muhammadiyah. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi pengecualian dari kebijakan efisiensi yang tengah diterapkan pemerintah.

“Jadi, kemarin saya kumpulkan para menteri dalam rangka kita efisiensi. Jangan terlalu banyak menteri dan pejabat hadir acara-acara seremonial. Jadi, cukup perwakilan yang 23 orang saja. Ada yang protes, Pak. Tapi kalau Muhammadiyah, kita minta ikut semua, Pak. Nggak berani kita nggak hadir, Pak,” ujar Prabowo.

Prabowo mengapresiasi kiprah Muhammadiyah yang dinilai menunjukkan kebesaran organisasi tersebut bagi bangsa dan negara. Menurutnya, kebesaran Muhammadiyah terletak pada kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.

“Tapi, saya kira itu menunjukkan betapa besar Muhammadiyah. Kebesaran Muhammadiyah adalah karena Muhammadiyah bekerja sungguh-sungguh di bidang yang dipilihnya, mengabdi secara nyata kepada bangsa dan rakyat Indonesia tentunya, dan semangat agama Islam. Tapi, yang diutamakan adalah karya nyata yang bermanfaat,” katanya.

 

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