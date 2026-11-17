Gibran Mundur dari Wapres, DPR: Otomatis Hak Menyatakan Pendapat Selesai

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan, usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden (wapres) telah berakhir. Hal itu menyusul pengunduran diri Gibran dari posisi wapres.

"Ya, terkait dengan HMP ya, karena objek yang kita, kan untuk HMP itu kan sudah mengundurkan diri," ucap Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Kendati demikian, legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menyatakan bahwa usulan HMP telah gugur. Pasalnya, kata dia, usulan itu telah kehilangan objek.

"Maka secara otomatis HMP sudah selesai ya, karena objeknya juga selesai juga. Jadi itu," pungkas Saan.

Sebelumnya, Pimpinan DPR RI telah menerima usulan penggunaan HMP terkait pemakzulan Gibran. Sedianya, lebih dari 100 legislator mengajukan nama sebagai pengusul HMP.