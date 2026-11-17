Nama Yusril Mencuat Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra masuk dalam bursa kandidat wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi munculnya namanya dalam bursa tersebut, Yusril mengaku menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di negara demokrasi.

Yusril menilai, setiap warga negara memiliki hak untuk mengusulkan nama-nama yang dianggap layak menduduki posisi wapres. Karena itu, usulan yang berkembang di tengah masyarakat tidak seharusnya dibatasi.

"Saya menghormati demokrasi, ya menghormati kebebasan menyampaikan aspirasi, pikiran. Jadi kalau masyarakat ingin mencalonkan si A, si B itu menurut saya sih silakan aja. Enggak bisa kita larang-larang, enggak bisa kita halang-halangi," ujar Yusril di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dia meyakini Presiden Prabowo Subianto turut mencermati dinamika dan berbagai usulan nama yang berkembang di masyarakat. Yusril juga menilai Prabowo memiliki pengalaman serta insting politik yang kuat dalam menentukan sosok yang akan dipercaya menjadi wapres.

"Presiden kan tentu menyimak wacana yang berkembang di masyarakat. Dan saya percaya Pak Presiden kita itu orang yang punya insting politik yang sangat tajam, dan punya wawasan politik yang sangat luas, dan punya pengalaman yang panjang juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita," imbuhnya.