Yusril Jelaskan Penundaan Jadwal Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan jadwal sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Keputusan diambil setelah Presiden mengajukan permohonan penundaan kepada MPR. Penundaan itu dilakukan karena Presiden tengah melakukan kunjungan ke luar negeri untuk menghadiri KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shanghai serta baru akan kembali ke Indonesia pada 19 Desember 2026.

Yusril menerangkan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Ketentuan tersebut mengamanatkan MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wapres paling lambat dalam waktu 60 hari.

​"Sesuai ketentuan Pasal 8 dari Undang-Undang Dasar '45, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah terjadinya kekosongan wakil presiden, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden yang baru," ujar Yusril di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Yusril menuturkan, merujuk pada mekanisme Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Tata Tertib MPR, rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD sebelumnya telah menjadwalkan pemilihan pada 2 Desember 2026.

"Memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk pertama berbicara dengan partai-partai pengusul calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 yang lalu," ujarnya.