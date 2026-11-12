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Presiden Kunker ke Luar Negeri Saat Kursi Wapres Kosong, Yusril: Tidak Masalah

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |20:33 WIB
Presiden Kunker ke Luar Negeri Saat Kursi Wapres Kosong, Yusril: Tidak Masalah
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa rencana kunjungan ke luar negeri presiden akan tetap berjalan meski kursi Wapres kosong.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertolak ke luar negeri untuk melakukan kunjungan kerja pada 14-16 November 2026 mendatang. Agenda lawatan luar negeri ini menimbulkan pertanyaan lantaran berlangsung di tengah kekosongan kursi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, tidak ada pejabat yang akan mengisi sementara posisi Prabowo selama Kepala Negara berada di luar negeri.

"Presiden punya rencana untuk pergi ke luar negeri kalau tidak salah sampai tanggal 14 atau 16 begitu. (Posisi Presiden) tidak diisi oleh siapa-siapa," ujar Yusril saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menjelaskan, Presiden tetap dapat menjalankan roda pemerintahan meski tidak didampingi wakil presiden. Sebab, tugas wakil presiden pada dasarnya adalah membantu presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurutnya, Prabowo masih memiliki jajaran menteri yang dapat membantu mengoordinasikan berbagai urusan pemerintahan, termasuk ketika dirinya sedang berada di luar negeri.

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