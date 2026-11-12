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Cerita Prabowo Buka ChatGPT Cari Arti Shiratal Mustaqim

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |09:27 WIB
Cerita Prabowo Buka ChatGPT Cari Arti Shiratal Mustaqim
Cerita Prabowo Buka ChatGPT Cari Arti Shiratal Mustaqim
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto penasaran dengan makna shiratal mustaqim yang terdapat dalam Surat Al-Fatihah. Bahkan, Prabowo meminta sekretaris pribadinya (sespri) membuka ChatGPT untuk mencari tahu makna tersebut.

Awalnya, Prabowo menyinggung narasi Indonesia gelap yang menurutnya sengaja digaungkan oleh pihak-pihak tertentu. Dia menilai tindakan merusak fasilitas pemerintahan yang dibangun menggunakan uang rakyat merupakan perbuatan jahat.

"Yang ingin saya sampaikan adalah saya sendiri kaget. Kenapa? Untuk ambisi apa kau mau rusak negaramu sendiri?,”kata  Prabowo saat berpidato dalam perayaan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.

“Kalau kau siarkan ya, kau bilang Prabowo jelek, Prabowo jelek, Prabowo jahat, Prabowo jahat, oke! Itu adalah namanya rivalitas atau... Tapi kau bilang "Indonesia gelap", kau bilang "Indonesia rusuh", dan kau bikin kerusuhan! Kau bakar kantor-kantor pemerintahan yang dibangun oleh uang rakyat! Menurut saya, itu jahat," lanjut Prabowo.

Prabowo kemudian mengaitkan hal tersebut dengan doa dalam Surat Al-Fatihah, khususnya ayat keenam yang berbunyi ihdinas shiratal mustaqim atau tunjukilah kami jalan yang lurus. "Dan doa tadi ya, shiratal mustaqim," ucap Prabowo.

Dia mengaku terkesan dengan frasa tersebut hingga meminta sesprinya mencari tahu makna sebenarnya melalui ChatGPT.

"Saya kok terkesan dengan dengan itu kata-kata, frasa shiratal mustaqim. Saya perintahkan sespri saya, coba buka buka di ChatGPT, apa arti sebenarnya dari shiratal mustaqim," kata dia.

 

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