Kelakar Prabowo Saat Salah Sebut Nama Bahlil: Jangan-jangan Disadap

Presiden Prabowo Subianto berpidato pada HUT Ke-15 Partai Nasdem di Jakarta, 11 November 2026.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melontarkan candaan mengenai kemungkinan dirinya disadap di tengah sambutannya pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026) malam.

Momen itu bermula ketika Prabowo menyapa sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut. Namun, dia mengaku salah urutan saat menyebut para pimpinan partai politik. Prabowo kemudian menyadari dirinya belum menyapa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Prabowo pun langsung meminta maaf dan melontarkan candaan terkait dinamika yang terjadi belakangan ini.

"Aduh, salah saya ini. Harusnya ketua, harus pimpinan partai politik duluan. Ketua Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia. Aduh. Minta maaf, berapa hari ini agak, agak penuh dinamika. Jangan-jangan disadap aku ini," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyapa sejumlah ketua umum partai politik yang hadir, di antaranya Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, serta Presiden PKS Al Muzammil Yusuf.