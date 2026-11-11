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Dampak Perubahan Iklim Global Makin Terasa, Prabowo: Kita Harus Siap dan Antisipasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |15:34 WIB
Dampak Perubahan Iklim Global Makin Terasa, Prabowo: Kita Harus Siap dan Antisipasi
Presiden Prabowo Subianto.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh pihak untuk bersiap dan melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi berbagai dampak perubahan iklim global yang semakin nyata. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Masjid Agung Baitul A’la atau Masjid Giok di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11/2026).

Prabowo mengatakan, pemerintah saat ini terus bekerja keras memulihkan kondisi masyarakat di sejumlah daerah yang terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Alhamdulillah dalam beberapa bulan ini kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah banyak daerah yang pulih 100 persen, meski ada yang masih tersisa beberapa persen,” kata Prabowo.

Dia menegaskan, pemerintah akan mengerahkan seluruh kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, termasuk dampak perubahan iklim yang terjadi di dunia.

“Kita bekerja keras, kita harus siap. Iklim dunia sedang banyak mengalami perubahan. Kita antisipasi, dan kita akan kerahkan segala kemampuan untuk menghadapinya,” ujarnya.

Selain isu iklim, Prabowo juga menyinggung situasi geopolitik dunia yang saat ini diwarnai berbagai konflik dan ketidakpastian. Namun, dia bersyukur Indonesia masih berada dalam kondisi yang aman dan kondusif.

“Kita sedang menyiapkan persiapan besar-besaran, saudara-saudara sekalian. Di tengah dunia yang penuh gonjang-ganjing dan konflik, kita bersyukur negara kita masih aman,” tuturnya.

(Rahman Asmardika)

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