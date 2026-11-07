Seskab Teddy Dinilai Jadi Andalan Prabowo dalam Komunikasi Publik Pemerintah

JAKARTA - Pengamat politik, Bawono Kumoro menilai Menteri Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya aktif mengambil peran dalam komunikasi publik pemerintah. Hal itu terutama terlihat ketika kebijakan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan luas atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut kepada masyarakat.

Menurut Bawono, selama dua tahun pemerintahan Prabowo, Teddy menjadi salah satu pejabat yang paling sering menyampaikan berbagai agenda dan kebijakan Presiden kepada publik.

"Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Seskab relatif paling sering mengambil peran komunikasi publik di lingkungan pemerintahan mengenai agenda-agenda dan kebijakan Presiden Prabowo, termasuk menjelaskan berbagai kebijakan tersebut secara langsung," ujar Bawono, Sabtu (7/11/2026).

Peran Teddy dalam komunikasi publik kembali terlihat saat menyampaikan instruksi strategis Presiden Prabowo, terkait rencana revitalisasi Stasiun Gambir.

Hal tersebut menyusul pemanggilan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/11).