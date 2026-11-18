Soal Dua Nama Cawapres, Wamensesneg: Sudah Ada di Lauhul Mahfudz!

JAKARTA – Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan belum mengetahui siapa sosok calon wakil presiden (Cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sehingga, ia belum bisa memberikan bocoran ke publik.

“Hah? Orang belum ada yang bocor, kok bocoran,” kata Juri usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Saat ditanya kembali apakah dua nama cawapres tersebut sudah ada atau belum, Juri melontarkan kelakarnya kepada awak media. “Sudah ada (nama cawapresnya) di Lauhul Mahfudz,” ucapnya.

Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberi tenggat waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyetor dua nama cawapres pada 25 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, keputusan ini diambil setelah sidang paripurna pemilihan dan penetapan wapres baru diundur menjadi 9 Desember 2026. Dia menyebut, konstitusi mengatur bahwa tenggat waktu bagi Presiden untuk menyetor dua nama adalah 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna.

"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," kata Muzani usai rapat gabungan (ragab) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 16 November 2026.

(Arief Setyadi )

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