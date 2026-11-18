Brutal! Pemuda Tewas Dikeroyok 19 Orang di Depan Ayahnya, Ternyata Pelaku Salah Sasaran

GROBOGAN- Seorang pemuda bernama Tegar Gilang Pradita (19), warga Desa Kalanglundo, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tewas usai dikeroyok 19 orang.

Peristiwa tragis itu terjadi saat korban berboncengan bersama sang ayah, Heri Susanto, di Jalan Raya Grobogan–Blora.

Jenazah Tegar Gilang Pradita telah dimakamkan pihak keluarga di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Kalanglundo.

Ayah korban, Heri Susanto, sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ki Ageng Selo, Wirosari, Grobogan, akibat luka-luka yang dialaminya.

Heri Susanto menjelaskan, insiden bermula ketika dalam perjalanan pulang kerja dari Semarang menuju Grobogan dengan berboncengan sepeda motor.

“Pas di kawasan Kecamatan Tawangharjo pada malam hari, kami tiba-tiba diadang sekelompok orang tak dikenal yang berjumlah sekitar 19 orang,” katanya dikutip Selasa (17/11/2026).

Heri dan anaknya sempat berupaya melarikan diri dari kepungan massa, namun para pelaku justru mengejar dan menghujani keduanya dengan pukulan menggunakan batang bambu, batu besar, hingga serangan senjata tajam.

Dalam kondisi terdesak, para pelaku pengeroyokan juga mengancam akan menghabisi nyawa keduanya apabila nekat berteriak meminta pertolongan. Namun, korban tetap berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar yang langsung berdatangan ke lokasi.