Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah 20 Bulan Dibunuh Ortu di Jaksel Alami Gizi Buruk, Tubuh Penuh Luka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |12:53 WIB
Bocah 20 Bulan Dibunuh Ortu di Jaksel Alami Gizi Buruk, Tubuh Penuh Luka
Polisi membeberkan kasus pembunuhan bocah 20 bulan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. (Foto: Zakky/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Tim ahli forensik mengungkap kondisi memprihatinkan balita berusia 20 bulan yang tewas dibunuh ayah tiri berinisial AR (22) dan ibu kandungnya berinisial JM (19) di toilet umum Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mirisnya, korban ternyata mengalami kondisi kurang gizi.

“Pada pemeriksaan, kami menemukan keadaan anak tersebut dengan kondisi gizi yang tidak sesuai dengan usianya, ya kurang dari yang seharusnya normal pada usia tersebut," kata dokter forensik, Asri Megaratri Pralebda, dikutip Selasa (3/11/2026).

Selain itu, dokter forensik mendapati sejumlah luka bekas kekerasan, baik luka luar maupun luka dalam tubuh korban. Luka itu, kata Asri, bukan hanya luka baru, melainkan juga luka lama yang sudah dialami korban sebelumnya.

"Kemudian kami juga menemukan beberapa tanda-tanda kekerasan pada daerah wajah, perut, dada, dan keempat anggota gerak. Baik itu kekerasan yang baru maupun kekerasan yang lama," ujar Asri.

“Kami melakukan pemeriksaan rontgen tulang-tulang di Rumah Sakit Polri untuk memastikan adanya kekerasan terhadap tulang, yaitu patah tulang. Dari hasil autopsi juga kami menemukan hal yang sejalan pada saat pemeriksaan luar, yaitu kami menemukan tanda-tanda kekerasan atau cedera pada organ-organ tubuh bagian dalam," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/338/3251755//ilustrasi-DNYt_large.jpg
Terungkap, Motif Ekonomi Jadi Alasan Ortu Bunuh Bocah 20 Bulan di Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/338/3251622//dokter_forensik-GJe3_large.jpg
Batita Tewas di Toilet Pasar Kebayoran Lama, Dokter Forensik: Ada Luka Lebam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/338/3251610//pembunuhan-bYlE_large.jpg
Sadis! Kronologi Pembunuhan Bayi 20 Bulan, Disiksa Dalam Toilet Lalu Dikubur Pakai Kresek di Benhil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/338/3251566//pembunuhan_anak-ePxE_large.jpg
Usai Bunuh Bayi 20 Bulan, Pasutri Ini Kubur Jasad Korban di Lahan Kosong Benhil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/02/338/3251530//viral-xt6z_large.jpg
Hidup Makin Sulit! Pasutri Nekat Bunuh Bayi di Toilet Pasar Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/340/3251389//viral-ayOx_large.jpg
Mutilasi Istri Siri dan Anak, Dwi Bagus Ternyata Idap NPD Superior
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement