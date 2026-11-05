Jenazah Ibu dan Anak Korban Mutilasi Madiun Diserahkan, Tangis Keluarga Pecah!

Jenazah Ibu dan Anak Korban Mutilasi Madiun Diserahkan

SURABAYA - Polisi memastikan identitas dua korban pembunuhan disertai mutilasi Madiun, Ashaka Ghava El Fae zya (4) dan Dini Hardianti (30). Hal ini setelah hasil pemeriksaan DNA terhadap 15 fragmen tulang dinyatakan identik.

Kedua jenazah ibu dan anak tersebut kemudian diserahkan kepada keluarga di RS Bhayangkara Polda Jawa Timur (Jatim), Rabu (4/11/2026).

Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Pol Wahono Edi Prastowo mengatakan, pemeriksaan DNA dilakukan dengan membandingkan sampel fragmen tulang dengan sampel pembanding dari ibu korban.

“Hasilnya sudah jadi tanggal 30, bahwa betul tulang dengan pembanding dari ibu yang kita ambil adalah identik. Jadi bisa dipastikan bahwa fragmen tulang itu adalah fragmen tulang punya korban,” kata Kombes Wahono.

Menurutnya, proses identifikasi tidak mudah karena ukuran fragmen tulang yang ditemukan sangat kecil.

“Kondisi tersebut menyulitkan tim forensik untuk mengenali bagian anatomi masing-masing fragmen,”ujarnya.