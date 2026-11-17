Yusril Sebut Polisi Temukan Titik Terang Dugaan Makar di Balik Penyadapan Prabowo

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkap perkembangan terbaru penyelidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kepolisian mulai menemukan titik terang mengenai kemungkinan keterkaitan kasus tersebut dengan dugaan tindak pidana makar.

Yusril mengatakan, proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan. Aparat kepolisian juga disebut tengah mendalami sejumlah bukti untuk mengungkap hubungan antara dugaan penyadapan dan tindak pidana makar.

"Kasus penyadapan itu proses penyelidikan dan penyidikan tuh masih terus berlangsung sekarang ini. Dan memang seperti yang saya paham bahwa kepolisian juga sudah menemukan semacam satu titik terang ya keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar, ya," ujar Yusril, Selasa (17/11/2026).

Meski demikian, Yusril menyebut hingga saat ini belum ada penetapan tersangka baru dalam perkara tersebut. Ia menilai kepolisian masih membutuhkan pendalaman sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Yusril juga mengingatkan, bahwa dugaan tindak pidana makar merupakan persoalan serius sehingga harus ditangani secara cermat dan hati-hati.

"Tapi belum menetapkan tersangka baru sampai hari ini. Jadi mungkin masih dalam proses pendalaman. Dan saya menghormati kepolisian kita sudah bekerja dengan sangat cermat dan hati-hati ya, karena masalah makar itu bukan masalah sederhana. Masalah makar itu masalah sangat serius, ya," jelasnya.