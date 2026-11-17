Yusril Ungkap Tersangka Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Bisa Bertambah, Siapa Bakal Terseret?

JAKARTA — Jumlah tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi bertambah. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Ia mengatakan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian diharapkan dapat menguak tujuan penyadapan, pihak yang memanfaatkannya, serta kepentingan di balik penggunaan tindakan penyadapan tersebut.

"Mungkin juga akan ada tersangka-tersangka baru, dan juga akan terungkap sebenarnya ke mana arah daripada penyadapan dan kemudian juga dari manfaat dari penyadapan itu siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa," ujar Yusril di Sawah Besar, Selasa (17/11/2026).

Meski begitu, ia menegaskan hingga saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka baru dalam kasus tersebut lantaran masih dalam proses pendalaman.

Yusril menghormati proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian secara cermat dan hati-hati, pasalnya penyadapan yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah ke dugaan tindakan makar.