Kasus Penyadapan Prabowo, Polri Gelar Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan

JAKARTA - Polri menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto pekan depan. Sigit diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

"Sidang Etik dijadwalkan minggu depan, ya, minggu depan, nanti untuk harinya akan kami sampaikan juga kepada kawan-kawan media," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Selasa (17/11/2026).

Selain Listyo Sigit, Polri juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Sebelumnya, Irjen Pol Ahrie Sonta telah diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) melalui sidang KKEP Polri.

Isir melanjutkan, Polri hari ini juga menggelar sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso (EHS). Proses persidangan hari ini digelar secara tertutup oleh Polri.

"Memang benar hari ini diagendakan untuk sidang kode etik salah satu terduga pelanggar dengan inisial EHS," kata dia.