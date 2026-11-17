Kapolri Tegaskan Listyo Sigit Cs Belum Jadi Tersangka Makar

JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Suyudi, penyidik masih mendalami dugaan tindak pidana tersebut dengan mengumpulkan alat bukti serta memeriksa sejumlah saksi.

"Belum, belum. Masih dalam proses, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan," kata Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, pendalaman juga dilakukan terhadap barang bukti yang telah disita dalam penyidikan kasus penyadapan. Penyidik masih mencari bukti tambahan yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana makar tersebut.

"Begitu juga alat bukti lain ya terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ujar Suyudi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam perkara tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta disebut ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.