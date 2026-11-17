140 WNI Pelaku Online Scam di Filipina Bakal Dipulangkan ke Indonesia

JAKARTA - Menko Polkam Dudung Abdurachman menyampaikan, bahwa pemerintah melalui Polri akan menjemput 140 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat online scam di Filipina. Seluruh WNI tersebut akan dipulangkan ke Tanah Air dalam waktu dekat ini.

"Yang di Filipina ini ada 140, 140 nanti akan dikembalikan, tim dari Mabes Polri sudah berangkat. online scammer. Ini ada 140 lah, 140 yang nanti akan dikembalikan," kata Dudung di kantornya, Selasa (17/11/2026).

Selain menggandeng Polri, proses pemulangan ratusan WNA ini juga melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Rencananya pemulangan ratusan WNI dijadwalkan pada 25 November 2026.

"Termasuk dari tim deplu juga nanti rencana tanggal 25 akan dikembalikan, nanti saya juga hadir, Pak Kapolri, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri," jelasnya.