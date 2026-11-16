Operasi Zebra 2026 Dimulai, Penasihat Ahli Kapolri: Langkah Tepat Jelang Nataru

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai menggelar Operasi Zebra 2026 secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin (16/11/2026). Operasi ini menjadi salah satu langkah awal Polri dalam mempersiapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Penasihat Ahli Kapolri, Edi Saputra Hasibuan, mengapresiasi pelaksanaan Operasi Zebra 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut penting untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus menekan angka kecelakaan menjelang libur akhir tahun.

Edi menilai, pelaksanaan operasi sejak dini dapat membantu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman sebelum memasuki periode peningkatan mobilitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru.

"Kami melihat langkah Kakorlantas ini sangat tepat sebagai persiapan awal sebelum Polri melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Kapolri mengharapkan pengamanan Nataru berjalan aman dan damai. Polri berkomitmen bahwa keselamatan masyarakat akan menjadi prioritas," kata Edi kepada Okezone, Senin (16/11/2026).